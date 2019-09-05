Başkan Sezer Zabıta Teşkilatına önemli mesajlar

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193.yılı münasebetiyle Gölcük Belediye Zabıta Müdürü Vekili Yüksel Karademir ve zabıta memurlarıyla bir araya gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer "mevzuattan aska taviz vermeyin" mesajı verdi.

Başkan Sezer hem zabıtaların haftasını kutladı, hem de yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

TEŞKİLATIN KURULUŞUNUN 193.YILINI KUTLADI

Yapılan toplantıda önemli mesajlar veren Başkan Sezer, "Huzur ve güvenliğimiz için Belediyemizin görünen yüzü, işiten kulağı olan siz zabıta memurlarımızın teşkilatının kuruluşunun 193. yaşını kutlamak, hem de çalışmalarımızı birlikte değerlendirmek amacıyla bir araya geldik. Öncelikle 7/24 büyük fedakarlıklarla hemşehrilerimize hizmet veren siz zabıtalarımızın haftasını kutlayıp, çalışmalarınızda başarılar dilemek istiyorum.

"MEVZUATTAN TAVİZ VERMEYİN"

Başkan Sezer konuşmasının devamında, "Sizler, Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. İlk şikayetler göreviniz gereği her zaman sizlere geliyor. Bizim önceliğimiz, kanunlar çerçevesinde size intikal eden sorunların çözümünü kısa sürede gerçekleştirmek, eğer başka birimler için talepler geliyorsa onları bildirip, yapılıp yapılmadığının da kontrolünü sağlamak olmalıdır. Kurumsal yapımız ve mevzuat çerçevesinde, size gelen şikayet ve talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmanızı arzu ediyorum. Birlikte, gayret göstererek hemşehrilerimizin daha iyi hizmet almasını sağlamak hedefinde olacağız. Ben tekrar 193.kuruluş yıl dönümünü ve haftanızı kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.