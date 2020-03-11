Başkan Şimşek'den ikramiye müjdesi - Son Dakika
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Başkan Şimşek'den ikramiye müjdesi

6 saat önce

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Bellas çalışanlarına ikramiye verdi.

Başkan Şimşek'den ikramiye müjdesi, System.String[]

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Bellas çalışanlarına ikramiye verdi.


Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye bünyesinde çalışan Bellas personeli ile bir araya gelerek, toplam 800 TL ikramiye vereceği müjdesini verdi. Şimşek yaptığı konuşmada, "Her şeyden önce biz bir aileyiz. Hizmetleriniz ile Gölbaşı için gece gündüz demeden çalışmalarını görmezden gelemeyiz. Sizlerin bu özverili çalışmasını ikramiye ile ödüllendirdik" ifadelerini kullandı.


Başkan Şimşek, "Belediye bünyemizde faaliyet gösteren Bellas şirketimizin 670 çalışanına Mart ayında net 400 TL, Mayıs ayında net 400 TL olmak üzere toplam 800 TL ikramiye vereceğiz. İlk ikramiyeniz bugün hesaplarınızda olacak. İyi günlerde ailenizle birlikte harcayın" dedi.


Şimşek, Haziran ayında sendika temsilcileri ile yapacakları toplu sözleşme ile KHK Bellas çalışanlarının maaşlarına düzenleme getireceklerini de açıkladı.


Belediye Başkanı Şimşek'e belediye çalışanları teşekkür ederek, "Başkanım sizden Allah razı olsun. Bu dar günlerimizde bize büyük desteğiniz oldu, teşekkür ederiz" dediler. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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