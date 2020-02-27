Başkan Şimşek'den Kandil Mesajı - Son Dakika
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Başkan Şimşek'den Kandil Mesajı

6 saat önce

Kilis'in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek,. Regaip kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Şimşek'den Kandil Mesajı, System.String[]

Kilis'in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek,. Regaip kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Elbeyli Belediye Başkanı Şimşek, tüm İslam aleminin ile vatandaşların Regaib Kandilini kutladı. Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Şimşek, "İslam alemi olarak Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi ve üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili'ne kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Regaib Kandili, manevi dünyamızın bereket iklimine açılan kapısıdır. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, dayanışmamızın artmasına vesile olacak bu günlerin kıymetini bilmeli, varsa aramızdaki kırgınlıkları ortadan kaldırmalıyız. Maddi ve manevi güzellikleri içinde barındıran kandil gecelerinde Rabbimizin rızasını kazanmak için kalplerimizi dualarımızda birleştirmeye gayret etmeliyiz.Bu mübarek günler vasıtasıyla İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntıların sona ermesi, Müslüman kardeşlerimizin huzura kavuşması en büyük temennimizdir. Yine ülkemizin ve milletimizin bekası için gözünü bile kırpmadan şehadet şerbeti içen Mehmetçiklerimizi bu mübarek gün vesilesiyle bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize ve şehit ailelerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın Regaib Kandili'ni ve üç aylarını kutluyor, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde nice kandillere kavuşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Regaib Kandilimiz başta ilçemize olmak üzere kentimize, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirsin" ifadelerine yer verdi. - KİLİS

Süleyman Şimşek, Kandil Dağı, Elbeyli, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:57 Kaynak: İHA
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