Başkan Şimşek: Eskigediz Tarihi Değerleriyle Tanınacak
2 saat önce
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz Beldesi, İlkçağda Frigler dönemine ait taşıdığı izler ve Osmanlı dönemine ait Camii ve hamamlarıyla turizme kazandırılmayı bekliyor.
Kütahya
'nın Gediz
ilçesine bağlı Eskigediz
Beldesi, İlkçağda Frigler dönemine ait taşıdığı izler ve Osmanlı dönemine ait Camii ve hamamlarıyla turizme kazandırılmayı bekliyor.
Eskigediz'in sayısız medeniyetlerin izlerini taşıyan eserlere sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Ercan Şimşek
, "Gediz'e ait bilinen en eski veriler, İlkçağ' da Frigler dönemine rastlamaktadır" dedi.
Eskigediz'in yerleşmedeki en eski eserlerini anlatan Başkan Şimşek, "Hisarardı'ndaki antik yerleşmeye su taşımak için yapıldığı sanılan su kemeri ve yapımında iki mermer heykelin devşirme malzeme olarak kullanıldığı Debboy Köprüsü ve 1676 tarihinde, Celali İsyanları sırasında Kuyucu Murat Paşa
tarafından güvenlik koşulları öne sürülerek yıktırılan Hisarardı Kalesi görülmeye değer eserlerdir. Gediz'e 1540 yılında Mustafa Bin Hamza tarafından yaptırılan ve ilk kubbeli cami olan Kurşunlu
Cami ile çizimlerini Mimar Sinan
'ın, inşaatını da kalfası Süleyman Çavuş
'un yaptığı söylenilen, 1553 yılında Darüssade Ağası Gazanfer Ağa tarafından yaptırılan Ulu Cami ya da diğer adıyla Gazanfer Ağa Cami yer almaktadır. Ancak her iki cami de 1970 yılındaki depremde yıkılmış ve orijinal durumunu koruyamamıştır" diye konuştu. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:07 Kaynak: İHA
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