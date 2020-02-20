Başkan Şimşek esnafı dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şimşek esnafı dinledi - Son Dakika

Başkan Şimşek esnafı dinledi

6 saat önce

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Cemal Gürsel Caddesi esnaflarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Şimşek esnafı dinledi, System.String[]

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Cemal Gürsel Caddesi esnaflarıyla kahvaltıda bir araya geldi.


Cemal Gürsel Caddesi esnafının ve vatandaşların taleplerini doğrudan kendilerinden alan Başkan Şimşek, Gölbaşı'nı birlikte yönettiklerini söyledi. Göreve geldikleri günden bugüne kadar yapılan hizmetlerden bahseden Başkan Şimşek, Gölbaşı'nda yapılan yatırımlarla ilgili esnafları da bilgilendirdi.


Esnafımızı dinliyoruz


Esnafın yanında olduklarını kaydeden Başkan Şimşek "Esnafımızın sorunlarına çözümler üretmek ve esnaflarımızın belediyemizden beklentilerini öğrenebilmek için esnaflarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bizler her zaman esnafımızın yanındayız ve kendilerinden gelen talepleri dinleyerek gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Kahvaltı sofralarını bizlerle paylaşan esnaflarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Cemal Gürsel cazibe merkezi olacak


Üniversiteler bölgesinde yapılacak olan Üniversiteler Caddesi projesiyle Gölbaşı'na sinema salonu kazandırmak için çalışma başlattıklarını söyleyen Başkan Şimşek, tramvay projesi ve cadde iyileştirmeleriyle birlikte, Cemal Gürsel Caddesi'nin cazibe merkezi olacağını söyledi.


Esnaflardan başkan Şimşek'e teşekkür


Örencik İmar Planı'nın askı sürecinin sona erdiğini ve kesinlik kazandığını kaydeden Başkan Şimşek, Ankara çevre düzeni imar planıyla ilgili de son aşamaya gelindiğini kaydetti. Esnafları bir bir dinleyen Başkan Şimşek, esnaftan gelen sorulara samimiyetle yanıt verirken, esnaflar Başkan Şimşek'e teşekkür etti. - ANKARA

Ramazan Şimşek, Cemal Gürsel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:54 Kaynak: İHA
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