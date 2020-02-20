Başkan Şimşek esnafla kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şimşek esnafla kahvaltıda bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Şimşek esnafla kahvaltıda bir araya geldi

7 saat önce

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, düzenlenen kahvaltıda esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Başkan Şimşek esnafla kahvaltıda bir araya geldi, System.String[]

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, düzenlenen kahvaltıda esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Cemal Gürsel Caddesi esnaflarıyla kahvaltıda buluşan Başkan Şimşek, fikir alışverişinde bulundu.

Gölbaşı'nı kent yaşayanlarıyla yönettiklerini belirten Şimşek, "Esnafımızın sorunlarına çözümler üretmek ve esnaflarımızın belediyemizden beklentilerini öğrenebilmek için bir araya gelmeye devam ediyoruz. Her zaman esnafımızın yanındayız ve kendilerinden gelen talepleri dinleyerek gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Kahvaltı sofralarını bizlerle paylaşan esnaflarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Üniversiteler bölgesinde yapılacak Üniversiteler Caddesi projesi ve ilçeye sinema salonu kazandırma çalışmalarını başlattıklarını anlatan Şimşek, tramvay projesi ve cadde iyileştirmeleriyle birlikte Cemal Gürsel Caddesi'nin cazibe merkezi haline geleceğini ifade etti.

Örencik İmar Planı'nın askı sürecinin sona erdiğini ve kesinlik kazandığını kaydeden Şimşek, Ankara Çevre Düzeni İmar Planı ile ilgili de son aşamaya gelindiğini vurguladı.

Ramazan Şimşek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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