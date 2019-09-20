Başkan Şimşek: 'her şey paylaşınca güzel'

Karacaören Mahallesinde Cuma namazını vatandaşlarla birlikte kılan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin ve belediye meclis üyeleriyle birlikte namaz sonrası mahalleliye aşure ikramında bulundu.

'HER ŞEY PAYLAŞINCA GÜZEL'

Aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunun altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Aşure bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bu yüzden bugünün anlamı çok değerlidir. Tüm inançları, tüm düşünceleri kardeşçe yaşadığımız bir ülkede, iyilikleri paylaşmak, güzellikleri birlikte yaşamak, birlikte üzülmek hepimizin ortak kaygısı, ortak geleceği olmalıdır. Bütün insanlarımızın yüzleri gülsün. Biliyoruz ki, her şey paylaşınca güzel ve gelecek nesle bırakacağımız sevgi, dostluk ve kardeşlikle yaşanabilir" dedi.

SORUNLARI YERİNDE DİNLEDİ

Aşure ikramının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Şimşek mahallenin sorunlarını dinledi.