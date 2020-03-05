Başkan Şimşek, Konya yolundaki çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
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Başkan Şimşek, Konya yolundaki çalışmaları yerinde inceledi

6 saat önce

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yapımı devam eden Konya yolundaki çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Şimşek, Konya yolundaki çalışmaları yerinde inceledi, System.String[]

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yapımı devam eden Konya yolundaki çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.


Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, beraberinde Fen İşleri Müdürü Hakan Göçer ile birlikte Konya yolundaki inşaat çalışmalarını inceledi. Başkan Şimşek, "Konya yolumuzun inşaat çalışmasının şuan itibarı ile yüzde 67'si tamamlanmış durumda. Ekipler vardiyalı bir şekilde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu hızla giderse Eylül ayında Konya yolumuz tamamlanmış olacak. Allah nasip ederse Ekim ayında yolumuzu tamamen kullanmaya başlayacağız" dedi.


Başkan Şimşek, "Konya Yolu Projesi'nin hızlı bir şekilde ilerlemesi için hükümetimiz ile sürekli görüşmeler yaptık ve görüşmeler sonucunda hükümetimiz Konya Yolu Projesi'nin hızlı bir şekilde yapılması için gereken tüm desteğini vermiştir. Ben Gölbaşı Belediye Başkanı olarak Konya Yolu Projemizin hızlı bir şekilde ilerlemesi konusunda destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yolumuz kısa sürede tamamlanacak ve Ekim ayında hizmete açılmış olacak" diye konuştu. - ANKARA

Ramazan Şimşek, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:49 Kaynak: İHA
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