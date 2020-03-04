Başkan Şimşek, Mezbahane ve Kurban Kesim Merkezi yapılacak alanı inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şimşek, Mezbahane ve Kurban Kesim Merkezi yapılacak alanı inceledi - Son Dakika

Başkan Şimşek, Mezbahane ve Kurban Kesim Merkezi yapılacak alanı inceledi

6 saat önce

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 2020 yılının ilk hizmet müjdesi olan modern Mezbahane, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı yerinin yapılacağı alanı yerinde inceledi.

Başkan Şimşek, Mezbahane ve Kurban Kesim Merkezi yapılacak alanı inceledi, System.String[]

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 2020 yılının ilk hizmet müjdesi olan modern Mezbahane, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı yerinin yapılacağı alanı yerinde inceledi.


Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, seçim vaatlerinden birisi olan modern Mezbahane, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Başkan Şimşek ve beraberindeki belediye birim müdürlerine projenin bir an önce başlaması için talimatlarda bulundu.


Gölbaşı'na modern kurban satış, kesim merkezi ve canlı hayvan pazarı


Başkan Şimşek, hayvan yetiştiricilerinin yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarlayabilecekleri, adaklık kurban dahil tüm hayvanların hijyenik ve modern bir ortamda kesiminin gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla Mezbahane, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı kuracaklarını açıkladı.


100 dönümlük alana kurulacak


Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılacak olan modern Mezbahane, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı'nın Oğulbey Mahallesi'nde yaklaşık 100 dönümlük geniş bir arazi üzerinde kurulacağını açıklayan Başkan Şimşek, "Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte Ankara'da hayvancılığın merkezi Gölbaşı olacak. Mezbahane, Kurban Kesim Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarının hizmete girmesiyle birlikte Gölbaşı'nın önemli sorunlarından bir tanesine daha neşter vurmuş olacağız. Bu modern yapı 365 gün yaşayan bir tesis olarak hizmet verecek" dedi.


Çevre il ve ilçelere de hitap edecek


Tesis içinde kurulacak olan Canlı Hayvan Pazarının Gölbaşı ekonomisine ciddi anlamda katkı sunacağının altını çizen Başkan Şimşek, Canlı Hayvan Pazarının sadece Gölbaşı'na değil, çevre il ve ilçelere de hitap edeceğini söyledi.


Başkan Şimşek "Tesis ile birlikte, alıcı-satıcı memnuniyeti sağlanırken, güvenli bir alışveriş ortamı sağlanacak, çevre-toplum sağlığı, hayvan refahı ve hayvan hastalıklarını önleme adına da önemli bir adım atılmış olacaktır" diye konuştu. - ANKARA

Ramazan Şimşek, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:56 Kaynak: İHA
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