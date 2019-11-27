Son Dakika Haberleri: Başkan Şimşek, muhtarlara bilgisayar dağıttı
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Başkan Şimşek, muhtarlara bilgisayar dağıttı

6 saat önce

Gölbaşı Belediyesi 54 muhtara bilgisayar dağıttı.

Başkan Şimşek, muhtarlara bilgisayar dağıttı, System.String[]

Gölbaşı Belediyesi 54 muhtara bilgisayar dağıttı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, belediye olarak 54 muhtarlığa tam donanımlı bilgisayar hediye ettiklerini söyledi.

Bilgisayarların hayırlı hizmetlerde kullanılması temennisinde bulunan Şimşek, şöyle devam etti:

"Muhtarlar, devletin halkla buluşmasında ilk basamağı oluşturuyor. Halkımızın istek ve taleplerini bizlere ulaştıran, mahallelerinde yapılan hizmetlerin yakın takipçisi, devletimizin halkla buluştuğu ilk makam muhtarlık. Muhtarlarımızın hizmet kalitesini yükseltmek ve mahallelerine daha iyi hizmet sunmalarını sağlamak adına 54 mahalle muhtarımıza bilgisayar hediye ettik. Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullansınlar."

Gölbaşı Belediyesi, Bilgisayar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:28 Kaynak: AA
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