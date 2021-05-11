Başkan Şimşek'ten esnafa bayram öncesi 1000 TL'lik destek - Son Dakika

Özellikle salgın döneminde risk grubunda bulunan vatandaşlara, işlerini kaybedenlere, sağlık çalışanlarına ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine her türlü desteği sunan Gölbaşı Belediyesi esnafın yüzünü güldürecek bir müjde vermişti.

Kendisini ziyaret eden yerel sanatçıların da paketten yararlanabileceğinin açıklanması sonrası başvuru süreci tamamlandı. Bayram öncesi nakdi yardım projesi hakkında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Gölbaşı Belediyesi ve çalışanları olarak her zaman esnafımızın vatandaşımızın yanında olmaya özen gösterdik. Şükür ki Gölbaşı Belediyemiz olarak Gölbaşımız'ı bu günlere taşıdık. Gerçekleştirdiğimiz meclisimizde de karar almıştık. Esnaflarımızın kapalı olması, vatandaşlarımızın evde kalması, zor günler geçirmesini asla kabul edemeyiz. 'Gerekirse projelerimizden vazgeçeriz ama esnafımızdan, vatandaşımızdan asla vazgeçmeyiz' diyerek Gölbaşılı esnafımız için 1000 TL'lik can suyunu belediyemiz bünyesinde hayata geçirdik. Başvurularını tamamladığımız projemiz ile 1500 esnafımızın bayram öncesi yüzünü güldüreceğiz. Bizler esnafımızın yanındayız. Esnafımızın sağlıklı, huzurlu olması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Esnaflarımız karanlık sokağın aydınlığıdır. Çabamız bu aydınlığın sönmemesi için. Ramazan Bayramınız kutlu, dükkanlarınız bereketli olsun" dedi.