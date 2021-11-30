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Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek'ten pazar esnafına ziyaret - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek'ten pazar esnafına ziyaret

30.11.2021 11:28
Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek'ten pazar esnafına ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Seğmenler Semt Pazarı'nı gezen Şimşek, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu, yelek hediye etti.

Pazar yerine gelen vatandaşlarla da sohbet eden Şimşek, talepleri dinledi.

Şimşek, esnaf ve vatandaşla bir araya gelmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Esnaf da yelek için Şimşek'e teşekkür etti.

Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek'ten pazar esnafına ziyaret
Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek'ten pazar esnafına ziyaret
Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek'ten pazar esnafına ziyaret
Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek'ten pazar esnafına ziyaret
Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek'ten pazar esnafına ziyaret
Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek'ten pazar esnafına ziyaret
Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek'ten pazar esnafına ziyaret

Ramazan Şimşek, Semt Pazarı, Esnaf, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek'ten pazar esnafına ziyaret - Son Dakika


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