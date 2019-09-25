Son Dakika Haberleri: Başkan Şimşek'ten yol denetimi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Şimşek'ten yol denetimi

28 dakika önce

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ilçede yapımı devam eden yol açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Şimşek'ten yol denetimi, System.String[]

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin imar yolu açma çalışmalarının yaptığı alandaincelemelerde bulunup yetkililerden bilgi alan Başkan Şimşek, yol açma çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.

Vatandaşların daha kolay ulaşım sağlamaları için yol açma çalışmalarını artıran Gölbaşı Belediyesi, yetki alanı içerisindeki imar yollarının açılması için ekiplerini seferber etti.

BAŞKAN ŞİMŞEK'TEN YOL DENETİMİ

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek , Örencik mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol açma çalışmasını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Şimşek "Gölbaşımızı güzelleştirmeye, geliştirmeye, halkımızın her alanda hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

ALT YAPI ÇALIŞMALARININ ÖNÜ AÇILIYOR

İmar yollarının açılmasıyla birlikte bölgede yapılacak olan alt yapı çalışmalarının önünün açıldığını ifade eden Şimşek "Alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra bölgeye daha çok yatırım gelecek. " diye konuştu.

TİTİZLİKLE DEVAM EDECEK

Alt yapı çalışmaları nedeniyle ekiplerin sorumluluk sahası içinde olan imar yollarını açtığına dikkat çeken Başkan Şimşek, çalışmaların büyük bir titizlikle devam edeceğini söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:43 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan Ahmet Kaya'nın şarkısını paylaştı
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Uysal: Enflasyondaki iyileşme sürecek Son dakika: Mevzuata aykırı ürün satışı yapan 3 bin 732 internet sitesine erişim engellenecek Putin'in Erdoğan'a ısmarladığı dondurma ihraç edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 12:12:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Şimşek'ten yol denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]