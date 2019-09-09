Son Dakika Haberleri: Başkan Şimşek zabıta personeliyle yemekte bir araya geldi
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Başkan Şimşek zabıta personeliyle yemekte bir araya geldi

10 dakika önce

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 193. yıl dönümünde Zabıta Müdürlüğü personeli ile yemekte bir araya geldi.

Başkan Şimşek zabıta personeliyle yemekte bir araya geldi, System.String[]

GÖL-DER Başkanı Gürsel Demirci'nin ev sahipliğini yaptığı yemekte zabıta personeli ile bir araya gelen Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Gölbaşılı hemşehrilerimin düzenli bir şehir ortamında yaşama arzusu var. Bunun yerine gelmesi ve kendini güvende hissetmesi için zabıtaya ihtiyacı var." dedi.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN GÖLBAŞI İÇİN ÇALIŞIYORLAR"

Zabıta personelinin gününü kutlayan Başkan Şimşek "Zabıta teşkilatımız kökleşmiş bir teşkilattır, zabıtanın görevleri kendilerine büyük yükler ve sorumluluklar getiriyor. Gölbaşı'nda esenlik, huzur ve refahı sağlayan Zabıta ekibimiz gece gündüz demeden Gölbaşı halkı için çalışıyor ve çalışmaya da devam edecektir. Ben bugün 193. Kuruluş yıl dönümünü kutlayan Zabıta Teşkilatının Zabıta haftasını kutluyorum" dedi.

Yemek sonrası Başkan Şimşek tüm zabıtalar adına Zabıta Müdürü Kurtuluş Çevik'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ramazan Şimşek, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:12 Kaynak: Bültenler
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