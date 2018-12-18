Son Dakika Haberleri: Başkan Şirin Başarılı Voleybolcuları Tebrik Etti

Başkan Şirin Başarılı Voleybolcuları Tebrik Etti

3 saat önce

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin Voleybol Şampiyonası'nda Genç Erkeklerde İl Birincisi ve Genç Kızlarda İl İkincisi olan Özel Turgutlu Final Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Başkan Şirin Başarılı Voleybolcuları Tebrik Etti, System.String[]
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin Voleybol Şampiyonası'nda Genç Erkeklerde İl Birincisi ve Genç Kızlarda İl İkincisi olan Özel Turgutlu Final Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Özel Turgutlu Final Lisesinin genç sporcuları Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret ederek başarılarını paylaştılar. Manisa'da düzenlenen Voleybol şampiyonasında Genç Erkekler Kategorisinde Manisa İl Birincisi ve Genç Kızlar Kategorisinde Manisa İl İkincisi olan sporcuları ağırlayan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin gençleri tebrik etti. Sporcuların elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Turgutlu'muzda böyle başarılı gençleri görmek bizleri çok mutlu ediyor. Final Lisesi voleybolda Turgutlu'muzun adını daha önümüzdeki süreçte daha da duyuracak ve bizleri gururlandıracaktır, ben buna inanıyorum. Elde ettiğiniz başarılar ötürü sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. Özel Turgutlu Final Lisesi Müdürü Turan Kırbaş da Başkan Şirin'e teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Ziyaret sonrasında Turgutlu Belediyesi ve Özel Turgutlu Final Lisesi arasında eğitim ve sporda işbirliği adı altında bir protokol düzenlendi. Turgutlu Belediyespor Voleybol Takımı'nda bulunan 16 sporcunun Özel Final Lisesi'nde burslu okuduğunu dile getiren Başkan Şirin, okul müdürü Turan Kırbaş'a teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte de bu işbirliği protokolünün de devam edeceğini sözlerine ekledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:19 Kaynak: İHA

Spor
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