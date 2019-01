Başkan Şirin'den Adaylığıyla İlgili Açıklama

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday gösterilmesine yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aday gösterilmesine yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Turgutlu Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Turgay Şirin, aday gösterilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aday gösterilmesi dolayısıyla mutlu olduğunu belirten Başkan Şirin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlarıyla Cumhur İttifakı'nda buluşan irademizin gücüyle, bugünden itibaren Turgutlu'da 5 yıllık aşkla ve şevkle dalgalandırdığımız bayrağımızı bir 5 yıl daha ebedi dalgalandırmak adına kutlu yoldaki yürüyüşümüze devam ediyoruz" dedi.



Üretken bir belediyecilik anlayışıyla yola çıktıklarını söyleyen Şirin, "Üretken belediyecilik anlayışımız doğrultusunda birbirinden güzel, farklı ve her daim insan odaklı çalışmalarımızı ortaya koyduğumuz Turgutlu'da, tevazuyla gönüllere girebilmek şerefine nail olduk. Turgutlu Belediye Başkanı olarak memleketine hizmet etme onuru bahşedilmiş bir Hemşeriniz olarak, 5 yıldır tüm vatandaşlarımızı Turgutlu Belediyesi Ailesi'nin bir ferdi olarak gördüm. Ellerini öptüğüm teyzem ve amcamın, kucakladığım kardeşimin, başını okşadığım evlatlarımızın, tokalaştığım gençlerimizin gözlerindeki parıltı ve yüzündeki samimi gülüşü her daim rehberim oldu. Elbette Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahraman şehitlerimiz ve silah arkadaşlarının emanetleri aziz vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir karışı dünyaya bedel topraklarında böylesi kutsal bir görevi yerine getirmenin, insanımıza insanca dokunarak huzurlu ve güzel bir yaşama katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.



Turgutlu Belediyesi olarak vatandaşlara hak ettikleri yatırımları kazandırmaya devam edeceklerini belirten Şirin, "2014 yılında aralayarak açtığımız Turgutlu'muzdaki hizmet kapılarımızda gönüllere hitap ederek bu şehri yöneteceğimizi, gerek duruşumuzdan gerekse belediyemizin kurumsal çizgisinden sapmadan, gündelik polemiklerden uzak bir Turgutlu Belediyesinde Turgutlu'ya hak ettiği değeri vermeye, Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte memleketimize hak ettiği yatırım ve hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz. Bu anlamda görev sürem boyunca anlayışları, güvenleri ve en önemlisi güler yüzleriyle desteklerini aldığım, güzel ilçemin kıymetli insanlarına her daim minnettarım. İşte bu güç ve inançla yürüdüğümüz kutlu dava yolunda, gönülden gönüle kurduğum o muazzam bağlılıkla hizmetlerimizi, yatırımlarımızı ve projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi. - MANİSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ziraat Bankasından, "Fenerbahçe'yi Küme Düşüreceğiz" Sözlerine Açıklama

Son Seçimde AK Parti'nin Aldığı Oyu Bilen Anket Şirketi, İstanbul İçin Araştırma Yaptı

Oyuncu Meltem Cumbul, Şişli'den Aday Olacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı

Optimar Araştırma, Türkiye Genelinde Yaptığı Seçim Anketinin Sonuçlarını Yayınladı