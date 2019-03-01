Son Dakika Haberleri: Başkan Şirin'den Deve Güreşlerine Davet

Başkan Şirin'den Deve Güreşlerine Davet

1 saat önce

Turgutlu Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Deve Güreşleri 3 Mart Pazar günü gerçekleşecek.

Başkan Şirin'den Deve Güreşlerine Davet, System.String[]
Turgutlu Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Deve Güreşleri 3 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Koşukırı Mevkii'nde bulunan alan üzerinde saat 10.00'da başlayacak programa tüm güreşseverleri davet Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "150'den fazla namlı develerin katılacağı ve şölen havasında geçecek geleneksel deve güreşlerimize tüm halkımız davetlidir" dedi.

Tarihimizin asırlık geleneklerinden biri olan deve güreşlerinin 13'üncüsü 3 Mart Pazar günü düzenleniyor. Turgutlu Belediye Başkan Turgay Şirin'in himayelerinde gerçekleşecek olan ve 150'den fazla namlı devenin katılacağı deve güreşleri halka açık ve ücretsiz olacak. Geleneksel Deve güreşlerine vatandaşları davet ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Turgutlu Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz Deve güreşlerimizin bu yıl 13'ünsünü düzenleyeceğiz. Koşukırı Mevkii'nde güreşlere uygun alan ekiplerimiz tarafından hazır hale getiriliyor. Tarihimizin asırlık geleneklerinden biri olan deve güreşlerine tüm halkımızı bekliyorum" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:29 Kaynak: İHA

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Güncel
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