Son Dakika Haberleri: Başkan Şirin'den Meclis Üyelerine Plaketli Teşekkür

Başkan Şirin'den Meclis Üyelerine Plaketli Teşekkür

1 saat önce

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, dönemin son meclis toplantısının ardından meclis üyelerini akşam yemeğinde ağırladı.

Başkan Şirin'den Meclis Üyelerine Plaketli Teşekkür, System.String[]
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, dönemin son meclis toplantısının ardından meclis üyelerini akşam yemeğinde ağırladı. Yemek sonrasında meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim eden Başkan Şirin, "5 yıllık süre içerisinde Turgutlumuza kazandırdığımız hizmet ve yatırımlarımızın altında imzası bulunan tüm meclis üyelerimize şahsım ve Turgutlulu hemşehrilerim adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Turgutlu Belediyesi Mart ayı meclis toplantısının ardından Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin tarafından verilen akşam yemeği, tüm meclis üyelerini bir araya getirdi. 2014-2019 yılları arasındaki mecliste görev alan meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Şirin, her bir meclis üyesine teşekkür plaketi takdim etti.

Düzenlenen törende bir konuşma yapan Başkan Şirin, "Biliyorsunuz görevde olduğumuz 5 yıllık süre içerisinde Turgutlu'muz için küçük büyük demeden hem çevresel yatırımlarımızı gerçekleştirdik, hem de insan odaklı çalışmaya gayret ettik. Hem AK Parti'li hem de MHP'li meclis üyelerimizin uyumlu çalışmalarının halkımıza hizmet olarak geri dönmesinin her daim memnuniyetini ve mutluluğunu yaşadığımın bilinmesini istiyorum. Bizler temsil makamında hemşehrilik bilinciyle çalıştık, çalışmanın çaba ve gayretinde olduk. Bu anlamda Turgutlumuza kazandırdığımız hizmet ve yatırımlarımızın altında imzası bulunan tüm meclis üyelerimize şahsım ve Turgutlulu hemşehrilerim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Meclis üyeleri de Başkan Şirin'e teşekkür ettiklerini söyleyerek her daim yanında olduklarını ifade etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:47 Kaynak: İHA

Turgutlu Belediyesi, Turgay Şirin, Turgutlu, Politika
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