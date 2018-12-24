Son Dakika Haberleri: Başkan Şirin: "İtfaiye Teşkilatımızla Gurur Duyuyoruz"

Başkan Şirin: "İtfaiye Teşkilatımızla Gurur Duyuyoruz"

24 dakika önce

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, haftanın ilk mesai gününde Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Turgutlu İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.

Başkan Şirin:
Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, haftanın ilk mesai gününde Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Turgutlu İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.

Kaymakam Turan ve Başkan Şirin'e ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü İbrahim Kara da eşlik etti. İtfaiye Amiri Ferdi Kahyaoğlu tarafından karşılanan Kaymakam Turan ve Başkan Şirin, itfaiye personelleriyle tek tek tokalaşarak sohbet etti, çalışmaları hakkında kendilerinden bilgi aldı. Kaymakam Turan, tüm personellere başarılı çalışmalar dileyerek kendilerini ağırlamalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Şirin ise "Yeni haftaya başarılı çalışmalarıyla ilçemizin medar-ı iftiharı Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu itfaiye teşkilatımızı ziyaretle başladık. Kaymakamımız Uğur Turan ve Muhtarlık İşleri Müdürümüz İbrahim Kara ile birlikte itfaiye personelimizin şimdiden yeni yılını kutladık. Bu anlamda fedakar çalışmalarıyla halkımızın can ve mal güvenliğini sağladıkları gibi zor durumda kalan hayvanlarımıza yönelik başarılı müdahaleleriyle de gurur duyduğumuz tüm itfaiye personelimize nice kazasız belasız, sonu mutlulukla neticelenen çalışmalar diliyorum" dedi.

İtfaiyenin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette başarılı çalışmalarından dolayı teşkilatı kutlayan Başkan Şirin, "Fedakar çalışmalarıyla halkımızın can ve mal güvenliğini sağladıkları gibi, zor durumda kalan hayvanlarımıza yönelik başarılı müdahaleleriyle de gurur duyduğumuz tüm itfaiye personelimize nice kazasız belasız, sonu mutlulukla neticelenen çalışmalar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:18 Kaynak: İHA

Uğur Turan, Turgutlu, İtfaiye, Güncel
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