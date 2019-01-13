Son Dakika Haberleri: Başkan Soğukoluk, Başarılı Öğrencileri Tebrik Etti

Başkan Soğukoluk, Başarılı Öğrencileri Tebrik Etti

1 saat önce

Diyarbakır'ın Hani ilçesi Belediye Başkan Vekili Kaymakam Turan Soğukoluk, ödül kazanan öğrencileri tebrik etti.

Başkan Soğukoluk, Başarılı Öğrencileri Tebrik Etti, System.String[]
Diyarbakır'ın Hani ilçesi Belediye Başkan Vekili Kaymakam Turan Soğukoluk, ödül kazanan öğrencileri tebrik etti.

Soğukoluk, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kültür Sanat Ödüllerinde "Gökyüzünde Açan Öyküler" çalışmalarıyla yılın projesi ödülünü alan Hani Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Hayriye Ezgi Koşak ve öğrencileri makamında ağırladı.

Başarılı öğrencilerle gurur duyduklarını belirten Soğukoluk, ilçedeki eğitimin kalitesini arttırmak için devletin bütün imkanlarını seferber ettiklerini vurguladı.

Soğukoluk, yarışmada ödül almaya hak kazanan ve 14 öykünün bulunduğu "Gökyüzünde Açan Öyküler" kitabının basımını belediye olarak üstleneceklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:11 Kaynak: AA

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