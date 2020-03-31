Başkan Söğüt 1 aylık maaşını bağışladı - Son Dakika

Başkan Söğüt 1 aylık maaşını bağışladı
6 saat önce
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi. "Hiçbir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir" diyen Başkan Şener Söğüt, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak, şahsım 1 aylık maaşımı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlıyorum" dedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:49 Kaynak: İHA
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