Başkan Söğüt 2019 yılını değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Söğüt 2019 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Söğüt 2019 yılını değerlendirdi

6 saat önce

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Fen İşleri Müdürlüğü ziyaretinde 2019 yılının değerlendirerek yeni yılın planlamasının yapıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Söğüt 2019 yılını değerlendirdi, System.String[]

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Fen İşleri Müdürlüğü ziyaretinde 2019 yılının değerlendirerek yeni yılın planlamasının yapıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.


Fen İşleri Müdürlüğü teknik hizmetler binasında gerçekleşen toplantıya Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün yanı sıra, Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir ve teknik ekip katılım sağladı. Toplantıda 2019 yılında yapılan çalışmaları sunum eşliğinde inceleyen Başkan Söğüt, her eksikliği düzeltmeye ve daha iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Söğüt ayrıca, 2020 yılı için belirlenen programlar dahilinde yapılacak projelerin bilgisini de teknik ekipten aldı.


Yapılan değerlendirme toplantısında, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yeni projeler başta olmak üzere, özellikle fen işleri noktasında herhangi bir eksiklik istemediğini dile getiren Başkan Söğüt, "Ekip ruhu ile hareket etmenin başarılı çalışmaları da beraberinde getirdiğine inanıyorum. Yapılacak olan yatırımlarda önceliğimiz Körfez halkımız ve onların talepleri, istekleri olacak. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri hızlıca çözüme kavuşturun" dedi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:03 Kaynak: İHA
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