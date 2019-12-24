Başkan Söğüt, Ağadere Caddesi esnafıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Söğüt, Ağadere Caddesi esnafıyla buluştu - Son Dakika

Başkan Söğüt, Ağadere Caddesi esnafıyla buluştu

6 saat önce

Ağadere Caddesi'nde esnafla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Başkan Söğüt, Ağadere Caddesi esnafıyla buluştu, System.String[]

Ağadere Caddesi'nde esnafla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanındayız" dedi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ağadere Caddesi'nde katıldığı açılış sonrasında bölgedeki esnafı ziyaret etti. Sorunları karşılıklı konuşarak çözüme kavuşturacaklarını ve esnaf buluşmalarını da bu kapsamda düzenlediklerini belirten Başkan Şener Söğüt, "Ortak akıl ile hareket eder, sorunlarımızı karşılıklı olarak çözüme kavuşturursak, her zaman kazanan Körfez ve Körfezliler olur. Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Sorunlarınızın çözümü olmaya gayret gösteriyoruz. Esnaflarımızla olan birlikteliğimizden, ortak hareketten keyif alıyoruz. Esnafımızın sorunlarına çözüm olma konusunda üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız. Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanındayız" dedi.


Öte yandan, Başkan Söğüt ilçede açılan her işletmenin ilk gününde esnafı yalnız bırakmıyor. Başkan Söğüt son olarak açılan restoranların açılış törenlerine katıldı. Başkan Söğüt ayrıca körfez Ağrılılar derneğinin açılış törenine de katılarak, kurdele kesimini gerçekleştirdi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:42 Kaynak: İHA
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