Başkan Söğüt, "Asla vazgeçmeyin, pes etmeyin" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Söğüt, 'Asla vazgeçmeyin, pes etmeyin' - Son Dakika

Başkan Söğüt, "Asla vazgeçmeyin, pes etmeyin"

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Lise öğrencileri ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Olmaz demeyin, asla pes etmeyin" dedi.

Başkan Söğüt,

KOCAELİ (İHA) – Lise öğrencileri ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Olmaz demeyin, asla pes etmeyin" dedi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Atatürk Anadolu Lisesi'nde 'Gençlik Buluşmaları' etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Okul konferans salonunda gerçekleştirilen buluşmada öğrencilerin de sorularını yanıtlayan Başkan Şener Söğüt, 40 yıldır Körfez'de yaşadığını ve üniversite yılları hariç öğrenim hayatını Körfez'de geçirdiğini belirten Başkan Söğüt, tercih dönemiyle ilgili de anekdotlar paylaştı. Söğüt, "Bizler özellikle sizlerin enerjisinden istifade ederek, sizlerden ilham alarak projelerimize yön veriyoruz. Sizlerin enerjisi bizler için önemli" dedi.


Ailesinin tıp okumamı istediğini ifade eden Söğüt, "Ben Makine Mühendisi olmak istiyordum. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandım. İstediğim oldu, makine mühendisi oldum. Ben inanıyorum ki sizler istediğiniz bölümü kazanacaksınız. Gözlerinizdeki ışıltıdan bunu anlayabiliyorum. Derslerinize iyi hazırlanmanız, iyi çalışmanız önemli. Şunu unutmamanız lazım. Üniversiteye girmek tıpkı bir maratonda yarışmak gibi. Alsında bir birinizin rakiplerisiniz. Kim sağlam çalışırsa, iyi hazırlanırsa, iyi ve planlı bir şekilde yürürse bir adım öne geçecektir. Onun için vaktinizi iyi değerlendirin" dedi.


Söğüt konuşmasının devamında, "Olmaz demeyin ve asla pes etmeyin. Denemelerde olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Bunlar moralinizi bozmasın, umudunuzu, ümidinizi kırmasın. İnancınız hep güçlü olsun. Bu başarmanın yarısıdır. Sizlerin başarısı bizleri de mutlu edecektir. Kendinizi geliştirmeniz de çok önemli. Hedefleri olan, her geçen gün güçlenen bir ülkenin evlatlarıyız. Bunu daha yukarıya doğru götürecek olan sizlersiniz" ifadelerini kullandı.


Söyleşi sonrasında Okul Müdürü İhsan Sivrikaya Başkan Söğüt'e çiçek takdim ederken, müzik dinletisi de gerçekleştirildi. - KOCAELİ

Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:39 Kaynak: İHA
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