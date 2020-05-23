Başkan Söğüt, belediye personeli ile bayramlaştı - Son Dakika

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hizmet birimlerini ziyaret ederek ççikolata takdim ettiği personelinin Ramazan Bayramını kutladı.



Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ramazan Bayramı öncesi son iş gününde personeli ile bayramlaştı. İlk olarak belediye hizmet binası içerisinde personel ile bayramlaşan Başkan Şener Söğüt, kimi personelle makamında kimiyle ise görev yaptığı birim içerisinde bayramlaştı. Başkan Söğüt'e Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz da eşlik etti. Personele çikolata ikramında bulunan Başkan Şener Söğüt, "Böyle güzel ailenin bir ferdi olarak, sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi aramızdaki bu muhabbetti bozmasın. Biz hep daha iyiyi daha güzeli nasıl yapabiliriz diye bir çaba içindeyiz" dedi.



Başkan Şener Söğüt daha sonra hizmet binası dışında görev yapan ekipleri ziyaret etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne giden ve burada personelle bayramlaşan Başkan Şener Söğüt, zorlu süreçte yaptıkları çalışmalardan dolayı hepsine teşekkür etti. Başkan Söğüt daha sonra Teknik Hizmetler Alanı'na geçti, buradaki personelle de bayramlaştı. - KOCAELİ