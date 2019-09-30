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Başkan Söğüt, "Bizi biz yapan değerlerimizi unutmamalıyız"

1 saat önce

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Aşık Mevlüt İhsani Kıl Çadırı'nda düzenlenen Aşıklar Gecesi'ne katıldı.

Başkan Söğüt,

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Aşık Mevlüt İhsani Kıl Çadırı'nda düzenlenen Aşıklar Gecesi'ne katıldı.


Esentepe'de bulunan Aşık Mevlüt İhsani Kıl Çadırı'nda düzenlenen Aşıklar Gecesi, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ü misari etti. Ozanların sazı eline aldığı, şairlerin sözleri ile süslediği akşamda selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Söğüt, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Başkan Söğüt, "Hepimizin ortak paydası Türkiye, Anadolu. Bu birlik ve beraberliğimizi bu ortamlar ile daha iyi noktalara taşımamız lazım. Çok şükür birlik ve beraberliğimiz sayesinde tüm oyunları bozduk. Ülke olarak, millet olarak başımız dik, alnımız açık. Güçlü bir Türkiye olduk. Sesimizi BM'de, tüm mazlumların hakkını, zalimlerin yüzüne çarpa çarpa duyuruyoruz" dedi.


Ülkeyi daha iyi noktalara taşımak adına çalışılması gerektiğine değinen Söğüt, "Millet olarak çok çalışmalıyız. Herkes kendi alanında, kendi dalında en iyisini yapmak için çalışmalı. Bilim ve teknolojiye ağırlık vermemiz lazım. Sanayi devrimini kaçırdık, teknoloji çağını kaçırmamak lazım. Tabi bunları yaparken kültürümüzü, gelenek ve göreneğimizi yaşatmamız lazım. Bizi biz yapan değerlerimizi unutmamalıyız" diye konuştu. - KOCAELİ

Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:38 Kaynak: İHA
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