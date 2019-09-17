Son Dakika Haberleri: Başkan Söğüt, çalışmaları inceledi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Söğüt, çalışmaları inceledi

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Çamlıtepe Mahallesi'nde devam eden parke bordür ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi, teknik ekipten bilgiler aldı.

Başkan Söğüt, çalışmaları inceledi, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Çamlıtepe Mahallesi'nde devam eden parke bordür ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi, teknik ekipten bilgiler aldı.


İSU'nun altyapı çalışmalarını tamamladığı mahallelerde, yol düzenleme ve kaldırım yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başkan Söğüt, Çamlıtepe Mahallesi'ni ziyaret ederek Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Nalan, Lojman ve İkizli Çeşme sokaklarında gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarında incelemelerde bulundu.


Altyapı çalışmalarından kaynaklı yol bozukluklarının hızlıca giderildiğini belirten Başkan Söğüt, "Altyapı çalışmalarının ardından Çamlıtepe Mahallemizin genelinde bozulan yol ve kaldırım yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak, bölge halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.


İncelemeler esnasında Başkan Söğüt'e, Mahalle Muhtarı Mehmet Işık'ta eşlik ederek, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini yerinde anlattı. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye kapı önündeki masa sandalyeyi toplayınca vatandaşlar kaldırımlara oturdu
Milli uçan araba "Cezeri" TEKNOFEST'te görücüye çıktı Hakim karşısına çıkan Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ın cesedinin olabileceği yeri açıkladı İmamoğlu'nun talimatıyla, İETT yöneticileri sahaya inerek vatandaşlarla yolculuk yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 14:13:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Söğüt, çalışmaları inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]