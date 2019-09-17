Başkan Söğüt, çalışmaları inceledi

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Çamlıtepe Mahallesi'nde devam eden parke bordür ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi, teknik ekipten bilgiler aldı.



İSU'nun altyapı çalışmalarını tamamladığı mahallelerde, yol düzenleme ve kaldırım yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başkan Söğüt, Çamlıtepe Mahallesi'ni ziyaret ederek Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Nalan, Lojman ve İkizli Çeşme sokaklarında gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarında incelemelerde bulundu.



Altyapı çalışmalarından kaynaklı yol bozukluklarının hızlıca giderildiğini belirten Başkan Söğüt, "Altyapı çalışmalarının ardından Çamlıtepe Mahallemizin genelinde bozulan yol ve kaldırım yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak, bölge halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.



İncelemeler esnasında Başkan Söğüt'e, Mahalle Muhtarı Mehmet Işık'ta eşlik ederek, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini yerinde anlattı. - KOCAELİ