Başkan Söğüt, "Çıtayı daha da yukarıya çıkaracağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Söğüt, 'Çıtayı daha da yukarıya çıkaracağız' - Son Dakika

Başkan Söğüt, "Çıtayı daha da yukarıya çıkaracağız"

6 saat önce

Partisinin teşkilat toplantısında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Hizmet çıtasını daha da yukarıya çıkaracağız. Bizim siyaset ve belediyecilik anlayışımızın temelinde hizmet var" dedi.

Başkan Söğüt,

Partisinin teşkilat toplantısında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Hizmet çıtasını daha da yukarıya çıkaracağız. Bizim siyaset ve belediyecilik anlayışımızın temelinde hizmet var" dedi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile birlikte Çamlıtepe Mahalle Teşkilatı'nın toplantısına katıldı. Partililerle bir araya gelen ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan Şener Söğüt, "Hizmet çıtasını daha da yukarıya çıkaracağız. Bizim siyaset ve belediyecilik anlayışımızın temelinde hizmet var. Memleketimize daha iyi hizmet etmek adına gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgelerin ihtiyaçlarını biliyoruz, sizlerden gelen önerilere göre de bunlara yön veriyoruz.


Alt yapı çalışmalarının zorluğuna değinen Söğüt, "Altyapı çalışmaları zordur. Çamlıtepe Mahallesi de bu konuda zor günler geçirdi ama şimdi tamamen altyapının yenilendiği bir mahalle var. Diğer mahallelerimizde de çalışmalarımızı başlatıyoruz. Önce Fatih ve Güney Mahallemiz daha sonra da Körfez'in tüm mahallelerinde alt yapıyı yenileyeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:31 Kaynak: İHA
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