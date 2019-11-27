Son Dakika Haberleri: Başkan Söğüt, "Çocuklarımız sporu sevsin istiyoruz"
Son Dakika Güncel Başkan Söğüt, 'Çocuklarımız sporu sevsin istiyoruz' - Son Dakika

Başkan Söğüt, "Çocuklarımız sporu sevsin istiyoruz"

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, spor akademileri bünyesinde çalışan spor eğitmenleriyle bir araya geldi.

Başkan Söğüt,

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, spor akademileri bünyesinde çalışan spor eğitmenleriyle bir araya geldi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, spor akademileri bünyesinde çalışan spor eğitmenleriyle bir araya geldi. Meclis Salonu'nda spor eğitmenlerini ağırlayan Başkan Şener Söğüt, spor eğitmenliğinin önemine değinerek, "Spor akademilerimiz ile amacımız çocuklarımıza küçük yaştan itibaren sporu sevdirmek. Bunun için üzerimize düşen neyse yapıyoruz. Sevmelerinde en büyük etkenlerden birisi de sizler olacaksınız. Göreviniz ve sorumluluğunuz büyük. Çocuklarımız bizlerin geleceği. Onların iyi şekilde yetişmesi bu ülkenin geleceği için önemli. Sadece spor alanında değil, bilim ve üretim alanında da ülkelerine faydalı birer genç olmalarını istiyoruz" dedi.


Körfez'de 4 bin çocuğun aktif olarak spor akademilerinden yararlandığını ifade eden Söğüt, "Bu güzel bir şey. Amacımız hem branş sayımızı arttırmak hem de daha fazla gencimizi sporla buluşturmak. Tesis noktasında da Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemiz genelinde spor kompleksleri oluşturuyoruz. Spor yapma konusunda teşvik edici bir tavırla ortak çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.


Başkan Söğüt, spor eğitmenleriyle hasbihal ederek, istek ve önerilerini dinledi. - KOCAELİ

Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar
3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı Son dakika: Rahmi Turan, Muharrem İnce'yi aradı: Talat Atilla beni oyuna getirdi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 20:25:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Söğüt, "Çocuklarımız sporu sevsin istiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]