Başkan Söğüt, "Çözüm üretmek için varız"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yeniyalı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.



Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yeniyalı Mahallesi'nde Cuma namazı çıkışında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sohbetinde vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Şener Söğüt'e vatandaşların da ilgisi yoğundu. "Bizler vatandaşlarımızın sorun ve şikayetlerine çözüm üretmek için varız" diyen Başkan Şener Söğüt, "Körfez'in tüm mahallelerinde yaşayan insanlarımız bizler için özel ve eşittir. İnsan ayırmadan herkese hizmet etmek bizleri güçlendiriyor" dedi.



Vatandaşların sorun ve taleplerine cevap vermek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, "Vatandaşlarımızla birebir yaptığımız görüşmeler ve karşılıklı istişareler sorunların çözümü noktasında daha etkili oluyor. Herkes rahatlıkla şikayet, istek ve talebini çekinmeden söyleyebilir. Vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeyi de sürdüreceğiz. Göreve gelirken verdiğimiz sözler vardı. Çalışmalara başladık. Kısa süre içerisinde ön çalışmalar tamamlanacak ve Yeniyalı gibi Körfez'in tüm mahallerinde ihtiyaçlara ve taleplere göre projelerimizi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ