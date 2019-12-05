Son Dakika Haberleri: Başkan Söğüt emekli olan personelleri ile buluştu
Son Dakika Güncel Başkan Söğüt emekli olan personelleri ile buluştu - Son Dakika

Başkan Söğüt emekli olan personelleri ile buluştu

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, emekli olan personelleriyle bir araya geldi.

Başkan Söğüt emekli olan personelleri ile buluştu, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, emekli olan personelleriyle bir araya geldi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, emekli olan personelle Tütünçiftlik'te bulunan Körfez Belediyesi Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Son dönemde emekli olan 26 personelle bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, verdikleri emeklerden dolayı emekli olan personellerine teşekkür etti. Başkan Söğüt, "Biz büyük bir aileyiz. Emekli olsanız bile her zaman beraberiz. Ailemizin bir parçası olmaya devam ettiğinizi unutmayın. Kapımız her zaman açık. Her türlü sorun ve sıkıntınızda Körfez Belediye Başkanı olarak ben ve ekibimin kapısı sizlere her zaman açık olacaktır. Yapabileceğimiz bir şey varsa her aman elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.


Başkan Şener Söğüt daha sonra emekli personele plaketlerini takdim etti. Yemeğe Başkan yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz ile Belediye-İş Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar da katıldı. Yemek sonrasında emekli personelle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
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