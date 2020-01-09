Başkan Söğüt esnafı dinledi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Söğüt esnafı dinledi - Son Dakika

Başkan Söğüt esnafı dinledi

6 saat önce

Mimar Sinan Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "7'den 70'e her yaşta, her çevreden vatandaşımızın fikirlerine önem veriyoruz" dedi.

Başkan Söğüt esnafı dinledi, System.String[]

Mimar Sinan Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "7'den 70'e her yaşta, her çevreden vatandaşımızın fikirlerine önem veriyoruz" dedi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Mimar Sinan Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretlerde vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Şener Söğüt, onlardan gelen sorulara cevap verdi, talepleri de tek tek not aldı. Ziyaretlerde konuşan Başkan Şener Söğüt, "Vatandaşımızın, esnafımızın görüş ve düşüncelerine değer veriyoruz. Çalışmalarımız esnafımızın ve vatandaşımızın daha iyi koşullarda yaşamını sürdürmesidir. Halk meclisi ve esnaf buluşmalarımızda yürüttüğümüz hizmetleri, hayata geçireceğimiz projelerimizi anlatarak, sizlerin talep ve önerilerini alıyoruz. 7'den 70'e her yaşta, her çevreden vatandaşımızın fikirlerine önem veriyor, belediye hizmetlerimizi de bu talep ve önerileri ekseninde şekillendiriyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Şener Söğüt, Körfez, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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