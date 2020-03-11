Başkan Söğüt, "Esnafımızla ortak hareketten keyif alıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Söğüt, 'Esnafımızla ortak hareketten keyif alıyoruz' - Son Dakika

Başkan Söğüt, "Esnafımızla ortak hareketten keyif alıyoruz"

7 saat önce

Güney Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şener Söğüt, "Esnaflarımızın beklentilerine cevap verebilecek, sorunların çözümünde pay sahibi olabilecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Söğüt,

Güney Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şener Söğüt, "Esnaflarımızın beklentilerine cevap verebilecek, sorunların çözümünde pay sahibi olabilecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Güney Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafları tek tek dolaşarak kolaylıklar dileyen Başkan Şener Söğüt, vatandaşlarla da sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi. Esnaflarımız ve vatandaşlarımızın taleplerine göre projelere yön verdiklerini belirten Başkan Şener Söğüt, "Sizlerin gücü şehrimizin için çok önemlidir. Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Sorunlarınızın çözümü olmaya gayret gösteriyoruz. Bu tarz ziyaretler bizim içinde çok verimli oluyor. Esnaflarımızla olan birlikteliğimizden, ortak hareketten keyif alıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Şener Söğüt, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:48 Kaynak: İHA
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