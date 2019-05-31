Başkan Söğüt, esnafla bir araya geldi

Yeniyalı Mahallesi'nde esnaf ile bir araya gelen Körfez
Belediye Başkanı Şener Söğüt
, "Körfez için doğru olan neyse, bizim doğrumuz da o olacak" dedi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yeniyalı Mahallesi'nde esnafları ziyaret etti, talep ve önerilerini birinci ağızdan dinledi. Esnaf ziyaretleri sırasında AK Parti
Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da Söğüt'e eşlik ederken, söğüt kendisine iletilen talep ve önerileri tek tek not aldı. Ziyaret sırasında çeşitli açıklamalar yapan Başkan Söğüt, "Aynı aşk ve heyecanla Körfez'i birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.
"Sizlerden aldığımız güçle Körfez Belediye Başkanlığı'na seçildik" ifadelerine yer veren Başkan Şener Söğüt, "Körfez için kim bir taş üstüne taş koymak istiyorsa, biz onlarla beraber hareket edeceğiz. Bu konuda odalarımız ve STK
'larımız ile sürekli olarak irtibat halindeyiz. Muhtarlarımız ile diyaloglarımızda mahallelerindeki eksiklikleri dinliyor, ekiplerimizi onlardan gelen talepler doğrultusunda yönlendiriyoruz. Bizler Körfez'in tamamına hizmet için kolları sıvadık. Her şeyin bir anda olması gibi bir durum olamaz. Bir bütün halinde ilçemizin gelişimine katkı sunacak adımları atacağız" diye konuştu. - KOCAELİ