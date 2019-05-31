Son Dakika Haberleri: Başkan Söğüt, esnafla bir araya geldi
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Başkan Söğüt, esnafla bir araya geldi

46 dakika önce

Yeniyalı Mahallesi'nde esnaf ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez için doğru olan neyse, bizim doğrumuz da o olacak" dedi.

Başkan Söğüt, esnafla bir araya geldi, System.String[]
Yeniyalı Mahallesi'nde esnaf ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez için doğru olan neyse, bizim doğrumuz da o olacak" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yeniyalı Mahallesi'nde esnafları ziyaret etti, talep ve önerilerini birinci ağızdan dinledi. Esnaf ziyaretleri sırasında AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da Söğüt'e eşlik ederken, söğüt kendisine iletilen talep ve önerileri tek tek not aldı. Ziyaret sırasında çeşitli açıklamalar yapan Başkan Söğüt, "Aynı aşk ve heyecanla Körfez'i birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

"Sizlerden aldığımız güçle Körfez Belediye Başkanlığı'na seçildik" ifadelerine yer veren Başkan Şener Söğüt, "Körfez için kim bir taş üstüne taş koymak istiyorsa, biz onlarla beraber hareket edeceğiz. Bu konuda odalarımız ve STK'larımız ile sürekli olarak irtibat halindeyiz. Muhtarlarımız ile diyaloglarımızda mahallelerindeki eksiklikleri dinliyor, ekiplerimizi onlardan gelen talepler doğrultusunda yönlendiriyoruz. Bizler Körfez'in tamamına hizmet için kolları sıvadık. Her şeyin bir anda olması gibi bir durum olamaz. Bir bütün halinde ilçemizin gelişimine katkı sunacak adımları atacağız" diye konuştu. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:52 Kaynak: İHA
Yaşam
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