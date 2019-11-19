Son Dakika Haberleri: Başkan Söğüt'evi yanan aileleri ziyaret etti
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Başkan Söğüt'evi yanan aileleri ziyaret etti

7 saat önce

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yukarı Hereke'de geçtiğimi gün çıkan yangında evlerinde büyük hasar oluşan Ömer Temel ve Kıyasettin Temel'i ziyaret etti.

Başkan Söğüt'evi yanan aileleri ziyaret etti, System.String[]

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yukarı Hereke'de geçtiğimi gün çıkan yangında evlerinde büyük hasar oluşan Ömer Temel ve Kıyasettin Temel'i ziyaret etti.


Başkan Şener Söğüt'e; Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve Osman Yurt, Belediye Meclis üyesi Cengiz Öztürk ve mahalle muhtarı da eşlik etti. Ev sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Şener Söğüt, çıkan yangın hakkında bilgi aldı.


Büyük hasar oluşan iki evde de incelemelerde bulunan Başkan Şener Söğüt, "Üzücü bir olay. Can kaybının yaşanmamış olması üzüntümüzü biraz olsun hafifletti" ifadelerini kullandı. Ev sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Şener Söğüt, mahalle sakinleriyle de bir araya geldi. - KOCAELİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:06 Kaynak: İHA
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