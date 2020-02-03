Başkan Söğüt, "Farklı kültürler bize değer katıyor" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Söğüt, 'Farklı kültürler bize değer katıyor' - Son Dakika

Başkan Söğüt, "Farklı kültürler bize değer katıyor"

6 saat önce

Hereke Gümüşhaneliler Derneği'nin düzenlediği kahvaltı programında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Farklı kültürler bize değer katıyor" dedi.

Başkan Söğüt,

Hereke Gümüşhaneliler Derneği'nin düzenlediği kahvaltı programında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Farklı kültürler bize değer katıyor" dedi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke Gümüşhaneliler Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Hereke Kışladüzü'ndeki dernek binasında gerçekleşen kahvaltı programına Başkan Şener Söğüt yanı sıra, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara, dernek ve oda, STK temsilcileri ve muhtarlar da katıldı. Kahvaltı öncesinde dernek üyeleri ile sohbet eden Başkan Şener Söğüt, görüş alışverişinde de bulundu. Deprem bölgesi Elazığ'da yaptığı incelemeler hakkında bilgiler aktaran Başkan Şener Söğüt, "Acıları paylaşalım istedik bu anlamda Elazığ'a da bir ziyaretimiz oldu. Oradaki depremzedeler ile bir araya gelme fırsatı bulduk. Çok şükür devletimiz tüm gücüyle oradaki vatandaşlarımızın yanında. Yapılması gereken ne varsa anında yerine getiriliyor. Çok güzel bir koordinasyon sağlanmış" dedi.


Körfez'deki kültürel mozaiğin zenginlik olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, "Farklı milletler, farklı kültürler şehrimize değer katıyor, kültür mozaiğinin ortak noktası olan şehrimizin en güzel zenginliği olarak göze çarpıyor. Hemşehri derneklerimiz bunda en büyük etken. Farklı kültürler, Körfezlilik bilinciyle şehrimize önemli katkı sunuyor" diye konuştu. - KOCAELİ

Şener Söğüt, Kocaeli, Hereke, Körfez, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:42 Kaynak: İHA
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