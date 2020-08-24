Başkan Söğüt, Halk Eğitim Merkezleriyle ilgili bilgi aldı - Son Dakika

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Halk Eğitim Müdürü Sergülen Kurt'u ve müdür yardımcılarını makamında ağırlayarak eğitim planlamaları ve çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı .

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Halk Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ve müdür yardımcılarını makamında ağırladı. Halk Eğitim Merkezlerinin birer okul olduğunu ve 7'den 70'e her yaştan insanı içerisinde barındırdığını belirten Başkan Söğüt, "Halk Eğitim Merkezleri toplumun yediden yetmişe herkese eğitim veriyor. Eğitimin yaşı, öğrenmenin ise sınırı yok. Vatandaşlarımız burada çok faydalı bilgiler öğreniyor. Öğrendikleriyle de hayatlarını idame ettirecek çalışmalar yapıyorlar. Gerçekten bu merkezlerimizde büyük bir emek var. Bizler de yerel yönetimler olarak vatandaşımızı çağın gereklerine uygun bilgi ve beceriyle donanımlı birey haline getiren halk eğitim merkezlerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Körfez Halk Eğitim Müdürü Sergülen Kurt da Başkan Şener Söğüt'e Halk Eğitim olarak yapılan ve bundan sonra yapımı planlanan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Kurt ve beraberindeki müdür yardımcıları daha sonra Başkan Şener Söğüt'e el emeği bir tablo hediye etti. - KOCAELİ