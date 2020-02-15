Başkan Söğüt, "Her ilmeğinde emek var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Söğüt, 'Her ilmeğinde emek var' - Son Dakika

Başkan Söğüt, "Her ilmeğinde emek var"

6 saat önce

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke halısı üretimi yapan dokuma tesisini ziyaret ederek dokumacı kadınlarla sohbet etti.

Başkan Söğüt,

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke halısı üretimi yapan dokuma tesisini ziyaret ederek dokumacı kadınlarla sohbet etti.


Körfez Hereke'de bulunan Hereke halısı üreten bir iş yerine konuk olan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, üretim hakkında bilgi aldı. Halı tezgahlarını da inceleyen Söğüt, dokuma yapan çalışanlarla da sohbet etti. Firma yetkilileri ile görüşen ve fikri alışverişinde bulunan Başkan Şener Söğüt, "Hereke halısını ve dokuyuculuğunu hak ettiği yere taşımak için çalışıyoruz. Bu konuda projeler üreterek, halkımız tarafından unutulmamasını sağlamak adına çalışmalar yürütüyoruz" dedi.


Hereke halısının her ilmeğinde ayrı bir emek olduğunu söyleyen Başkan Şener Söğüt, "Şanı Osmanlı'dan Avrupa'ya kadar yayılan eşsiz bir sanat eseri. İlçemizin de en önemli marka değeri" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
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