Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Devri Alem Belgesel TV program yapımcısı İsmail Kahraman ile 'Hereke ve Hereke Halısı' üzerine söyleşi gerçekleştirdi.



Körfez denilince akla üretim, sanayi ve limanların geldiğini ama doğal güzellikleri ve tarihi değerleri ile önemli derinlikleri içinde barındırdığını belirten Başkan Söğüt, "Hereke de en önemli tarihi değerleri içinde barındıran bir nokta. Hereke Kalemiz bugün restorasyonu tamamlanmış durumda. Toplamda 25 milyon liralık bir yatırım. 1207 yılında Bizans döneminde yapılmış. Kaiser Wilhelm köşkümüz var. İpekli dokumanın ünü Avrupa'ya yayılınca, kendisi bizzat eşi ile birlikte Hereke'ye gelerek görmek istiyor ve bu köşk inşa ediliyor. İpekli Dokuma Fabrikamız eski adı ile Hereke Fabrika-i Hümayun var. Burada bir müze çalışması da var bittiğinde gerçekten çok güzel olacak" dedi.



Hereke halısının dokunurken her ilmeğinde el işçiliği barındıran ve şanı Osmanlı'dan Avrupa'ya hatta dünyaya yayılan eşsiz bir sanat eseri olduğunu ifade eden Başkan Söğüt, "Biz de bu değeri daha da yukarıya çekmek adına gerekli adımları atıyoruz. Son olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da Hereke'de ağırladık. Halı tezgahlarında dokuma yapan bayan kardeşlerimizi ziyaret etti. Her biri ile tek tek ilgilendi. Hereke Halısının canlanması anlamında fikir alışverişinde bulundu. Eski o görkemli günlerine nasıl taşıyabiliriz neler yapabiliriz bunlar konuşuldu. Hereke değerleri ile birlikte gerçekten bir dünya şehri ve Türkiye'nin uluslararası markası. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın Hereke halılarına büyük önem verdiğini bizzat kendisi dile getirdi" diye konuştu.



Başkan Söğüt hedeflerinin Körfez halkının daha mutlu olduğu, şarkılara konu olan, şairlere ilham veren bir ilçeyi inşa etmek olduğunu söyledi. - KOCAELİ