Başkan Söğüt, hizmet verdiği 1 yılı değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Söğüt, hizmet verdiği 1 yılı değerlendirdi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, göreve geldiği günden bu güne kadar gerçekleştirdiği hizmetleri değerlendirdi.

Başkan Söğüt, hizmet verdiği 1 yılı değerlendirdi, System.String[]

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, göreve geldiği günden bu güne kadar gerçekleştirdiği hizmetleri değerlendirdi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, görevde geçen 1 yılında yapılan hizmetleri düzenlediği basın toplantısında anlattı. Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde yapılan değerlendirme toplantısına AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kocaeli MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Körfez Belediyesi eski Belediye Başkanı Yunus Pehlivan, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Deniz Ticaret Odası Başkavekili Vedat Doğusel, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, meclis üyeleri ve partililer katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Başkan Söğüt, sözlerine 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşları anarak başladı.

"Güçlü bir belediyemiz var"

Göreve geldiği günden bu güne kadar tevazu, gayret ve samimiyet düsturuyla hareket etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Söğüt, "Kentimize, ilçemize, bölge insanımıza elimizden geldiği kadar 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak hiçbir saatimizi, hiçbir dakikamızı, hiçbir günümüzü zayi etmeden bu kent için kollarımızı sıvayarak gece, gündüz çalışmaya gayret ettik. Çok şükür hakikaten güçlü bir belediyemiz var. Geçmişinde çok güzel projeler kazandırılmış bir ilçemiz var. Bundan dolayı emeği geçen bütün belediye başkanlarımıza, bütün belediye çalışanlarımıza, kentin bütün dinamiklerine, sivil toplum kuruluşlarımızdan muhtarlara kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum Birlikte yaptık, bundan sonra da birlikte yapmaya, birlikte başarmaya devam edeceğiz. Yeni yeni, daha güzel eserlerle ilçemizi buluşturmaya devam edeceğiz. Bu eserlerin kazandırılmasında hükümetimizin çok büyük bir payı var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin ekonomisine, güçlü yerel yönetimlerden gelen bir siyasetçi olması hasebiyle yerel yönetimlere vermiş olduğu destek sayesinde aslında biz bu hizmetleri kentimizle, vatandaşımızla buluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

"Çalışanlarımızın özlük haklarını önemsedik"

Hizmetteki bir yılında hayata geçirdikleri projeler hakkında sunum yapan Başkan söğüt, ilk olarak tasarruf tedbirlerini ele aldıklarını dile getirdi. Söğüt, "Bütün kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılması için tüm çalışanlarımızla birlikte tasarruf tedbirleriyle yolumuza devam ettik. Çalışanlarımızın performansını daha etkin bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmek için gayret sarf ettik. Geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde, önümüzdeki yasal engeller kalktıktan sonra 199 KHK'lı çalışanımıza toplamda 2 milyonun üzerinde bir fark ödenmesini gerçekleştirdik. Bunun protokolünü sendikamızla birlikte yaptık, yasal engeller de önümüzden kalktığı için yaklaşık çalışan başına 10 bin liranın üzerinde tutan bir miktarı çalışanlarımıza 3 ayrı dilimler halinde inşallah vermiş olacağız. İster istemez çalışan sayımız fazla olduğu için emekliliği gelen 86 çalışanımızı da emekli ettik. Bunların bütün özlük haklarını vererek emekli ettik" diye konuştu.

"3 dönemin emeği olan kalemizi tamamladık"

Devlette sürekliliğin esas olduğunu ifade eden Söğüt, göreve geldikten sonra ilk olarak devam eden projeleri bitirmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Söğüt, "Ağırlığımızı daha çok devam eden projelere verdik. 350 metre sur uzunluğuna, 5 metre sur yüksekliğine, 4 dönüm iç alana sahip, toplamda 8 dönümlük, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde yapılan Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde de yer alan Hereke Kalesi'ni gün yüzüne çıkartmış olduk. Bu proje başkanımız Yunus Pehlivan dönemimde başlamıştı ve İsmail Baran döneminde etaplar halinde devam etti, bir kısmını da bizim dönemimizde yapmak nasip oldu. Yani 3 belediye başkanının, 3 dönemin emeği olan kalemizi tamamladık" şeklinde konuştu.

"İş biraz gecikti, bitirmek bize nasip oldu"

Büyük projelerin, bir ilçe belediyesinin altından kalkması güç olan projeler olduğunu vurgulayan Başkan Söğüt, "Sarnıç Han İş Merkezi de bunlardan bir tanesi. Yunus Pehlivan başkanımızın döneminde proje hazırlıkları başlayan bir proje bu. Yapımı biraz uzun sürdü. Çünkü ilk alan müteahhit işi tamamlayamadı. O süreç beklemek zorunda kaldı. İş biraz gecikti, bitirmek bize nasip oldu. Burada da 14 bin metre kare kullanım alanı olan, toplamda 66 bağımsız bölüme sahip, bir önceki dönemde yüzde 60'ı tamamlanmıştı, yüzde 40'ı duruyordu. Şu anda yüzde 40'ını da tamamlamış olduk. Tapularını iş yeri sahiplerine teslim ettik ve faaliyete başlamış oldu. Bu noktada en üst katını dijital kütüphane olarak düşünüyoruz. Bin metre karenin üzerinde bir alana sahip kütüphaneyi de yine bu iş merkezimizin bünyesinde hayata geçirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşüm projeleri şuan hazırlanıyor"

Kabakoz, Barbaros ve Güney mahallelerini ilgilendiren ve yıllardır kangren haline gelen kentsel dönüşüm noktasında gerekli adımların atıldığını aktaran Söğüt sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok büyük sorunlar, sıkıntıları beraberinde getiren kentsel dönüşüm projesi, bizim Kabakoz, Barbaros ve Güney mahallesini ilgilendiren bir konu vardı. ;Ama hakikaten yıllardır kangren haline gelmiş sıkıntılı bir durum. Tabii altlıkları zaman içerisinde oluş muş ve artık çözüm noktasında kesin sonuçlar elde ettiğimiz bir noktaya taşıdık. Çünkü burası, Kabakoz bölgesi, konut dışı kentsel çalışma alanı ilan edildi. ama bünyesinde de konutlar vardı. Buradaki konutlarda oturan vatandaşlar, buralar depolama alanı olunca ciddi anlamda sıkıntı yalamaya başlamıştı. Burada toplamda bine yakın konut var. Bu konutların kentsel dönüşüm çalışmasıyla birlikte buradan taşınması gerekiyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte oturup bunu değerlendirdik. Yavuz Sultan Selim Mahallesinin kuzeyinde 300 dönümlük bir rezerv alanı değerlendirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız geçen geldiğinde müjdeyi verdi, kentsel dönüşüm projeleri şuan hazırlanıyor. İnşaatların tamamlanması 2-3 yılı bulacak. Kentsel dönüşümler biraz zor projelerdir, sıkıntılı projelerdir. İnşallah TOKİ Başkanlığında şuan projeler hazırlanıyor. Rezerv alanında toplamda bin 500'e yakın projesi bitmek üzere. Proje tamamlandıktan sonra kentsel dönüşüm uygulama esasları belirlenerek, tek tek vatandaşlarımızla anlaşarak, onları mağdur etmeden inşallah bu dönüşümün gerçekleşmesine de başlamış olacağız."

571 sokak hayvanı tedavi edildi

"Binası yapılmıştı, biz de iç donanımını tamamladık. Ameliyat, operasyon ekipmanlarının tamamını aldık bu dönemde. Şuan veterinerimiz ekibiyle birlikte bugüne kadar 571 sokak hayvanını tedavi etti. Operasyonlar da gerçekleştirebildiğimiz bir merkez haline geldi. Kısırlaştırma ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Sahiplendirme ile sokak hayvanı sayısını azaltıyoruz. 41 noktada da hayvansever dostlarımızla birlikte besleme, mama desteği çalışmasını yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

"Sokaklarda tır parklanmasına müsaade etmeyeceğiz"

"Neticede ister istemez yüzlerce tır her gün girip çıkıyor bu kente. En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesiydi. Kocaeli Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu alan Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin 40 dönüm civarında. Burada tır parkı oluşturacağız. Bir servis de oluşturacağız. Gece hangi saatte şoför gelirse bu alana servis hizmetiyle şoförümüzü evine bırakacağız ve artık mahalle aralarında, cadde aralarında, sokaklarda tır parklanmasına müsaade etmeyeceğiz."

Programın sonunda protokol üyeleri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KOCAELİ

Şener Söğüt, Kocaeli, Körfez, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 09:01

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Söğüt, hizmet verdiği 1 yılı değerlendirdi - Son Dakika

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