Son Dakika Haberleri: Başkan Söğüt, "Kent Konseyi birleştirici güç"
Son Dakika Güncel Başkan Söğüt, 'Kent Konseyi birleştirici güç'

Başkan Söğüt, "Kent Konseyi birleştirici güç"

28 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve yönetiminin bir önceki dönem başkan ve yönetimini ağırladığı toplantıya katıldı.

Başkan Söğüt,

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve yönetiminin bir önceki dönem başkan ve yönetimini ağırladığı toplantıya katıldı.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve yönetiminin bir önceki dönem başkan ve yönetimini ağırladığı toplantıya katıldı. Körfez Tütünçiftlik sahilindeki Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen buluşmaya; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve yönetimi, eski başkan İsa Taş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İlk olarak Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın bir konuşma gerçekleştirdi.


Birliktelikte konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Önceki dönem kent konseyimiz güzel çalışmalar yaptı, güzel katkılarda bulundu. Şimdi yeni yönetim bu bayrağı aldı. Körfez'i daha yukarı çıkartmak, barış ve huzuru arttırma gayreti içerisinde olalım. Kültürden sanata, eğitimden sanayiye, çevreye her alana Kent Konseyi yapacağı çalışmalar ile ilçemize değer katacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar sizlerle birlikte olmaya, destek vermeye devam edeceğiz. Çok daha güzel projeler ile çalışmalarını ortaya koyacaklardır. Kent Konseyi, yapısı ile birleştirici bir güçtür" ifadelerini kullandı.


Başkan Şener Söğüt'ün konuşmasının ardından eski Başkan İsa Taş'a çiçek ve plaket takdim edildi. Daha sonra eski yönetim kurulu üyelerine de plaket takdimi yapıldı. - KOCAELİ

Kent Konseyi, Şener Söğüt, İsa Taş, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah ve cezaevi olarak kullandığı kilise kurtarıldı: Temizlenip ibadete açılacak
Askeri Olimpiyat Oyunları öncesi Rıza Kayaalp ve Taha Akgül kamuflaj giydi Bütçeden en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilecek Erdoğan'ın Trump'a sorduğu soru düğümü çözdü: Sen El-Kaide ile masaya oturur musun?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 10:45:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Söğüt, "Kent Konseyi birleştirici güç"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]