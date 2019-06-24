Son Dakika Haberleri: Başkan Söğüt: "Kocaelispor'un her zaman yanındayız"
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Başkan Söğüt: "Kocaelispor'un her zaman yanındayız"

1 saat önce

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bu yıl 8'incisi organize edilen Altın Kiraz Dostluk ve Futbol Turnuvası'nın kura çekimini gerçekleştirdi.

Başkan Söğüt:
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bu yıl 8'incisi organize edilen Altın Kiraz Dostluk ve Futbol Turnuvası'nın kura çekimini gerçekleştirdi.

Metin Özkan tarafından organize edilen turnuvanın kura çekimi Tütünçiftlik sahilinde yer alan Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Spor kamuoyunun önemli isimlerinin katıldığı kura çekimi sonrasında Başkan Şener Söğüt ve Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Altın Kiraz Futbol Turnuvası'nın kura çekiminde Kocaelispor'a verilen tesislerle ilgili konuşan Başkan Söğüt, "Kocaelispor'un Süper Lig'e gideceği bu yolda biz her zaman yanlarındayız" dedi. Başkan Şener Söğüt'e Brunga Tesisleri'nin tahsisi için tekrar teşekkür eden Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, "Başkanımız neden, niçin demeden söz konusu Kocaelispor olunca değerli milyon liralarla ifade edilen tesisleri bizlere tahsis etti. Kendisine teşekküre ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:28 Kaynak: İHA
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