Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa konuk olan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez'e olan sevgimiz, çalışma enerjimizi de arttırıyor" dedi.



Körfez Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanarak vatandaşa ulaştırılıyor. Bu kapsamda Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de son olarak Harun Beyaz'ın ilahi ve ezgiler seslendirdiği programa konuk oldu. İlahilerin seslendirdiği programda, Körfez'de yapılan çalışmalar da konuşuldu.



Programda konuşan Başkan Şener Söğüt, "Sarnıç Han'da tapuları teslim ettik, yönetim oluşturuldu ve hareketlilik artacaktır. İlimtepe Kültür Merkezi'nde çok az bir işimiz kaldı. Hereke Kalesi de tamamlanıyor ve kent için önemli bir tarihi yapı gün yüzüne çıkmış olacak. Altyapıda, tarımda, çevrede, ulaşımda, eğitimde, kültür ve sanatta, sporda Körfez'i en iyi noktaya ulaştırmak adına projelerimiz hazır. İlçemizin en önemli sorunlarından biri alt yapıydı, bu kapsamda Büyükşehir Belediyemiz ihaleyi yaptı ve ilk olarak iki mahallemizde çalışma başlayacak" dedi.



Korona virüsle mücadele noktasında da çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Başkan Söğüt, "Körfez Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kamu kurumlarımız ile tüm önlem ve tedbirleri aldık. İlçemizin her noktasında dezenfekte işlemleri gerçekleştirdik. İhtiyaç sahibi ve yaşlılarımıza destekler sunduk. Zor durumda olan vatandaşlarımıza destek olmak adına talepte bulunan hemşehrilerimize gıda kolilerini teslim ettik. Şimdi ikinci kez kendilerine gıda kolilerini ulaştıracağız. Biz birlikte hareket eden güçlü bir milletiz. Zor günümüzde el ele olacağız ve bu günleri geride bırakacağız" diye konuştu. - KOCAELİ