Başkan Söğüt: "Köylerimiz için kalıcı çözümler üretiyoruz" - Son Dakika

Başkan Söğüt: "Köylerimiz için kalıcı çözümler üretiyoruz"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, köylerin alt ve üst yapısı için kalıcı çözümler ortaya koyulduğunu belirterek, "Çiftçilerimizin her zaman yanında olup onlara destek vereceğiz" dedi.

Başkan Söğüt:

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, köylerin alt ve üst yapısı için kalıcı çözümler ortaya koyulduğunu belirterek, "Çiftçilerimizin her zaman yanında olup onlara destek vereceğiz" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Sevindikli, Belen ve Osmanlı Köylerinde incelemelerde bulundu, muhtarlarla birlikte bölgede yapılan ve yapılması gerekli olan çalışmaları yerinde inceledi. Beraberindeki heyetle birlikte bölgeyi gezen Başkan Şener Söğüt, incelemelerde bulundu. İSU'nun Sevindikli bölgesinde gerçekleştirdiği alt yapı çalışmasının önemli olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, "Köylerin alt ve üst yapısı için kalıcı çözümler ortaya koyuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve İSU gerekli her adımı atıyor. Bu anlamda Tahir Büyükakın başkanımıza ve İSU yetkililerimize teşekkür ediyorum. Altyapının tamamlandığı bölgelerde de hızla üstyapı çalışması gerçekleştiriliyor. Karayolları Müdürlüğümüz de ana arterlerde binlerce ton asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Bizler de gerek yeni imar yollarını açarak gerekirse de mevcut yolların yenilenmesi adına adımlarımızı atıyoruz. Bölgemizde yaşanan sorunlar için kalıcı çözümler üretiyoruz" dedi.

Ardından Başkan Söğüt, Sarnıç Han'da hizmet vermeye başlayan bir iş yerinin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Başkan Şener Söğüt, "Körfez Belediyesi olarak, dayanışma ve paylaşma kültürü ile ahilik geleneğini yaşatan esnaflarımızın her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Açılan her işletme, ilçemize değer katıyor" dedi.

Başkan Şener Söğüt daha sonra Sarnıç Han içerisinde hizmet veren diğer iş yerlerini de ziyaret ederek, esnaflara kolaylıklar ve bol kazanç diledi. - KOCAELİ

Şener Söğüt, Körfez, Belen, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Söğüt: 'Köylerimiz için kalıcı çözümler üretiyoruz' - Son Dakika

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