Son Dakika Haberleri: Başkan Söğüt: "Kültürümüz bizim en büyük zenginliğimizdir"
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Söğüt: "Kültürümüz bizim en büyük zenginliğimizdir"

1 saat önce

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu Körfez Muşlular Derneği tarafından Yarımca sahilinde düzenlenen geleneksel pikniğe konuk oldu.

Başkan Söğüt:
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu Körfez Muşlular Derneği tarafından Yarımca sahilinde düzenlenen geleneksel pikniğe konuk oldu.

Dernek Başkanı Şener Seçkin ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen pikniğe katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de hemşehrileri ile tek tek sohbet etti. Sohbetinde Körfez'deki kültürel zenginliğe vurgu yapan Başkan Şener Söğüt, "Körfez yeşili, mavisi, tarihi eserleri ve doğal güzellikleri dışında kardeşlik bağları ile de huzurun bir ilçesi konumunda. Farklı kültürlerin bir arada olması da bizim en büyük zenginliklerimizden birisi" dedi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:27 Kaynak: İHA
Yarımca, Şener Söğüt, Körfez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'ta 75 kuruşluk ekmek tartışması Rayların üstünde kalan minibüste kahreden detay: Kaçma fırsatı bulamadılar 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında mağdurlar konuştu Motorine 17-18 kuruş zam bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 18:21:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Söğüt: "Kültürümüz bizim en büyük zenginliğimizdir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]