Başkan Söğüt; "Mahallelerimizde gelişimi birlikte sağlayacağız" - Son Dakika

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Körfezli muhtarlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Mahallelerimizde gelişimi güçlü iş birliği ile sağlayacağız" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Körfezli muhtarları ağırladı. Muhtarlarla meclis salonunda bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, tek tek muhtarların gününü kutladı. "Vatandaşlar ile aramızda köprü oluyorsunuz" diyen Başkan Şener Söğüt, "Bazen bizlerin sorunlara ulaşması zor olabiliyor. Bu noktada vatandaşlar muhtarlar aracılığı ile bizlere ulaşarak sıkıntısını aktarabiliyor. Çünkü vatandaşlarımızın talep ve isteklerini ilk olarak ilettiği merci muhtarlıklarımızdır. Sizler de durumu bize aktardığınızda gerekeni yapıyoruz. Mahallelerimizde halk meclisleri düzenliyoruz. Şu ana kadar birçok mahallemizde gerçekleştirdik. Pandemi süreci dolayısıyla biraz ertelemek zorunda kalmıştık, şimdi tekrar başlattık. Bu programlarla da sorunları muhtarımız ile birlikte yerinde görerek tespit ediyoruz" dedi.

Mahallelerde yapılacak her projede mutlaka muhtarlarla istişare halinde olduklarını belirten Başkan Söğüt, "Bizim amacımız; ortak akılla milletimiz için hizmet üretmek, hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek. Tüm muhtarlarımız bizler için önemli ve değerli. Hepinize bir telefon kadar yakınım. Muhtarlıklar Müdürlüğümüz var. Gerekli çalışmaları onlar zaten yürütüyor. Bugüne kadar muhtarlıklarımızın her türlü ihtiyaç ve talebinde yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz. Muhtarlarımız bizim gören gözümüz, duyan kulağımız. Anlayışımız değişmez; söylediklerinize her zaman kulak vereceğiz ve bu doğrultuda projelere yön vereceğiz" diye konuştu.