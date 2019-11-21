Başkan Söğüt,

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Halk Meclisi Toplantısında bu kez Fatih Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.



Halk Meclisi Toplantısı kapsamında Fatih Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, vatandaşların taleplerini dinledi. Fatih Camii'nin okuma salonunda gerçekleştirilen buluşmaya; Körfez Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Levent Yılmaz ve Osman Yurt, Mahalle Muhtarı Salih Yolcu, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Muhtar Salih Yolcu, "Başkanımıza teşekkür ediyorum. İyi niyetine, samimiyetine ve çalışma azmini görüyoruz. Sorunları biliyor. Zamanla hepsini tek tek çözeceğine inanıyorum" dedi.



Daha sonra konuşan Başkan Şener Söğüt, "En iyisini ve en güzelini yapmak adına ekibimizle birlikte 'daha güzel bir Körfez için' seferber olduk. Bugün de tüm ekibimizle karşınızdayız; hesap vermeye geldik. Sizler soracaksınız, bizler cevaplayacağız. Yerinden yönetim anlayışı, özellikle vatandaşın ayağına gelerek, sorunu kaynağında görerek, sıkıntı ve problemleri sizden dinlemek adına aranızdayız" dedi.



Birçok projeyi kısa sürede tamamladıklarını belirten Söğüt, "7 aylık süreçte bayrağı devraldığımız İsmail Baran Başkanımız döneminde başlayan projeleri tamamlamak adına çalışma yürüttük. Sarnıç Han bitti, İlimtepe Kültür Merkezi'de 1 ay gibi sürede tamamlanacak. Hereke Kalemizde de sadece iç peyzaj çalışması kaldı. Hacı Osman- İlimtepe yolunda da çalışmalar sürüyor. Tahir Başkanımıza bu konuda teşekkür etmek istiyorum. El ele birlik ve beraberlik içerisinde sizlere hizmet etmek adına kolları sıvadık" diye konuştu.



Fatih Mahallesi'nde hayata geçirilecek projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Şener Söğüt, "Karakolumuzun altında hemen spor salonu ve kapalı pazar projemiz var. Bunu da geçtiğimiz aylarda Gençlik Spor Bakanlığımıza gittik, onların marifetiyle ilçemize bu projeyi kazandıracağız. Tren yolunun hemen üst kısmında spor alanımız var. Burada da içerisinde futbol, basketbol, tenis gibi spor alanlarının ve sosyal mekanın olduğu bir projeyi kazandıracağız. Niyetimiz halis, niyetimiz daha fazla hizmet. Sizlerin beklediği hizmetleri yapmak için göreve geldik. Sizler de bize güvendiniz ve destek verdiniz. Bizler de sizlere en iyi şekilde hizmet verebilmek adına buradayız" şeklinde konuştu..



Başkan Şener Söğüt'ün ardından vatandaşlar tek tek söz aldı, talep, öneri ve eksiklikleri aktardı. Başkan Şener Söğüt de sorulara tek tek cevap vererek, ilgili müdürlere konuyu iletti. - KOCAELİ