Başkan Söğüt modern tır parkında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Söğüt modern tır parkında incelemelerde bulundu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez'de Kabakoz bölgesindeki 40 dönümlük alanda düzenlemesi yapılan tır parkı alanında incelemelerde bulundu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez'de Kabakoz bölgesindeki 40 dönümlük alanda düzenlemesi yapılan tır parkı alanında incelemelerde bulundu.

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Kabakoz bölgesinde daha önce askeriyeye ait olan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından da Körfez Belediyesine tır parkı yapılması için devredilen 40 dönümlük alanda inşa edilecek olan tır parkı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de, Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulundu.


Her gün yüzlerce tır, kamyon ve tehlikeli madde taşıyan tankerin ilçeye giriş-çıkış yaptığını belirten Başkan Söğüt, "Sanayinin avantajını ve dezavantajını yaşayan bir ilçeyiz. Trafik ve parklanma yükü fazla. Tırlar mahalle arasında, cadde ve sokaklarda, eğitim kurumlarının yakınlarında park ediyor, bizler de uzaklaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Tabii tır parkı eksiğimizi de biliyorduk. Kabakoz bölgesindeki alanda hayata geçireceğimiz tır parkı için ihalemizi yaptık, çalışmalar da tüm hızıyla başladı. Tamamlandığında 40 dönümlük alandaki parkı hizmete sunacağız. Buraya park eden şoför arkadaşımız, aracı bıraktıktan sonra oluşturacağımız servis araçları ile evine ya da kaldığı otele kadar bırakılacak. Ayrıca ihtiyaçların giderilmesi noktasında da sosyal donatı alanlarımız olacak. Tabii ilçede hayata geçireceğimiz alanlar sadece bununla sınırlı olmayacak. Limanların yoğun olduğu bir diğer bölge Kirazlıyalı'da da bir çalışmamız var. Kirazlıyalı'nın batı kısmında da tır parkı alanı oluşturacağız. Orada da yoğunluk var. Şu anda da müsaade etmiyoruz ama parklar hayata geçtiğinde daha katı olacağız" dedi.


Başkan Söğüt daha sonra çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KOCAELİ

Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Söğüt modern tır parkında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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