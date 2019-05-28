Başkan Söğüt, muhtarlarla iftarda buluştu

Körfez
Belediye Başkanı Şener Söğüt
, meclis üyeleri ve muhtarları iftarda ağırladı.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, eski belediye başkanları, eski ve mevcut meclis üyeleri ve eski muhtarları Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftarda ağırladı. Eşi Hatice
Söğüt ile birlikte misafirlerini karşılayan Başkan Şener Söğüt, masaları tek tek gezerek davetlilerle sohbet etti. İftar programına ayrıca Belediye Başkan yardımcıları Faruk Denli
, İbrahim Çırpan, Levent Yılmaz
ve Osman Yurt da katıldı.
İftar yemeğinde yaptığı konuşmasında Ramazan ayının birlik ve beraberliğin güçlendiği ay olduğunu ifade eden Başkan Şener Söğüt, "Ramazan ayının sonuna doğru yaklaştık. Tabi bunun hüznü içerisindeyiz. Rahmeti ve bereketi ile geldi, tekrar kavuşmak nasip olur inşallah. Sizler bu kent için emek sarf etmiş, güzelleşirken gelişmesine katkı sunmuş kişilersiniz. Hepinize bugüne kadar yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
"Hepimizin ortak hedefi; Körfezimizde yaşayan insanlarımızı daha mutlu daha huzurlu yaşayabileceği bir ilçe inşa etmek" ifadelerine yer veren Söğüt, "Bizler de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut projelerimizi tamamlamak adına çalışmalarımız sürüyor. Yapacağımız yeni projeler için de gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
Başkan Şener Söğüt katılımcılara teşekkür ederken, okunan ezan ile birlikte iftarlar açıldı. - KOCAELİ