Başkan Söğüt mutlu bir Körfez için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Söğüt mutlu bir Körfez için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Başkan Söğüt mutlu bir Körfez için çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Körfez Belediyesi tarafından mahallelerde gerçekleştirilen halk meclisi toplantıları devam ediyor.

Başkan Söğüt mutlu bir Körfez için çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Körfez Belediyesi tarafından mahallelerde gerçekleştirilen halk meclisi toplantıları devam ediyor.


Körfez Belediyesi halk meclisi toplantılarına Mimar Sinan Mahallesi ile devam etti. Mehmet Akif Ersoy Camii Dinlenme Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, Osman Yurt, İbrahim Çırpan ve Levent Yılmaz, belediye meclis üyeleri, Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit, birim müdürleri ve yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta ilk olarak söz alan Mahalle Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit, kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Daha sonra Başkan Söğüt, "Sizlerin söyleyeceği her sorun ve sıkıntıyı tek tek not edeceğiz. Hemen yapılması gerekenlerin talimatını vereceğiz. Süreç içerisinde çözüme kavuşacakları çözmeye çalışacağız, bizi aşan durumlar olursa da bunu Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve bakanlıklarımız ile birlikte çözmeye çalışacağız. Şu an seçim beyannamesinde ortaya koyduğumuz projelerin tamamının altlığını oluşturmaya çalışıyoruz. Bir kısmına başladık. Adım adım bu hizmetlerle sizleri dönem sonu itibariyle buluşturmuş olacağız" dedi.


Daha mutlu bir Körfez inşa etmek istediğini söyleyen Başkan Söğüt, "Söz verdiğimiz projeleri gerçekleştirmek için gece gündüz çalışacağız. Gayemiz hedefimiz bu. Gayemiz sizlerin sorunlarını çözmek, daha mutlu olacağı, hayatından keyif alacağı bir Körfez'i birlikte inşa etmek istiyoruz. Mimar Sinan Mahallesi'ne bir meydan kazandıracağız. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği, dinlenebileceği bir kent meydanı ihtiyacı var. Yine Mimar Sinan sahilinde yapımını tamamladığımız binayı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze tahsis ettik, ilçemizdeki sosyal hizmetleri ilçemizde vermiş olacağız. Yarımca sahilinde vatandaşlarımızın sosyal tesis talebi vardı. Şimdi oradaki bir tesisi aldık. En geç önümüzdeki yaz döneminde hazır olacak ve Yarımca halkına hizmet verecek. Yarımca sahilinin hem batı hem de doğusunda tamamlanmamış bölgeyle ilgili de çalışmamız var. Sahil düzenlemesini tamamlayarak mezbelelik durumdan kurtaracağız. Kolektif akılla hizmet sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Başkan Söğüt daha sonra vatandaşlardan gelen talepleri cevaplandırdı. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:59 Kaynak: İHA
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